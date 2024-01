Ginnastica artistica, l’Italia riparte dalla Serie A: le Fate lanciano la volata verso le Olimpiadi, tra rientri e assenze

Il lungo letargo invernale sta ormai per finire e la nuova stagione di ginnastica artistica è alle porte. Ad aprire le danze sarà la prima tappa della Serie A1, che andrà in scena sabato 3 febbraio al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). Sarà un appuntamento importante, perché si alzerà il sipario sull’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. L’evento in terra lombarda rappresenterà dunque l’occasione per fare il punto della situazione sullo stato di forma delle azzurre e iniziare la lunga volata che condurrà verso i Giochi nella capitale francese.

L’Italia si rimette in marcia dopo aver sfiorato il podio nella gara a squadre degli ultimi Mondiali e sfoltendo un po’ l’infermeria, che era decisamente piena in occasione della rassegna iridata. A Montichiari dovrebbe infatti rivedere all’opera Asia D’Amato, in grande recupero dopo l’infortunio della scorsa primavera e desiderosa di tornare ai livelli che le permisero di laurearsi Campionessa d’Europa all-around nel 2022. Alice D’Amato si rimetterà in gioco da Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche e forte del quinto posto ottenuto in campo mondiale sul giro completo.

Giorgia Villa aveva dovuto rinunciare ai Mondiali per degli acciacchi, che dovrebbe avere recuperato e che non le dovrebbero creare particolari problemi in vista del debutto stagionale. La Brixia Brescia schiererà anche Angela Andreoli, sperando che abbia superato le criticità riscontrate l’anno scorso. Martina Maggio sarà invece assente, ma la brianzola è sulla via del recupero. Si sperava di vedere all’opera anche Vanessa Ferrari, ma il rientro è ancora rimandato a causa di un attacco febbrile che le ha rovinato i piani a inizio anno. A Manila Esposito, cresciuta in maniera esponenziale nel 2023, spetterà il compito di guidare la Ginnastica Civitavecchia.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi