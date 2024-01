Flavio Cobolli nello stesso spicchio di tabellone di Arnaldi agli Australian Open: il prossimo turno non è impossibile

Dopo l’impresa del primo turno, con la vittoria ai danni del cileno Nicolas Jarry, sognare è lecito per Flavio Cobolli, che riscriverà il proprio best ranking al termine degli Australian Open, avendo anche dovuto affrontare le qualificazioni a Melbourne.

L’azzurro sfiderà al secondo turno il russo Pavel Kotov: non ci sono precedenti tra i due a livello ATP, ma nel circuito Challenger Cobolli vinse entrambe le sfide giocate nel 2021. Per il tennista italiano, dunque nulla è precluso in ottica terzo turno.

In caso di passaggio ai sedicesimi potrebbe addirittura esserci un derby azzurro con Matteo Arnaldi, il quale però dovrà prima superare il vincente del match tra l’australiano Alex de Minaur, numero 10 del tabellone, ed il canadese Milos Raonic, al momento in campo, col nordamericano avanti di un set.

Chi dovesse poi approdare agli ottavi potrebbe dover fronteggiare il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, mentre la speranza per il passaggio ai quarti è quella di un altro derby, questa volta contro la testa di serie numero 4, Jannik Sinner.

Chi dei due dovesse poi ritrovarsi in semifinale, infine, andrebbe teoricamente a scontrarsi con il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, mentre la finale sarebbe da giocarsi potenzialmente contro uno tra il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il numero 3, il russo Daniil Medvedev.

