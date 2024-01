Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Che balzo in classifica dopo Jarry! E se batte Kotov...

Flavio Cobolli ha vinto oggi nel primo turno degli Australian Open 2024 di tennis, proseguendo così nella sua scalata nel ranking ATP iniziata con la qualificazione al tabellone principale: nell’aggiornamento di questa mattina l’azzurro si trovava al numero 100 del mondo con 617 punti, mentre ora è salito al numero 81 virtuale con 688, guadagnando 19 posizioni e 71 punti netti.

Il tennista italiano, infatti, lunedì 29 gennaio scarterà i 9 punti degli ottavi di finale del Challenger di Tenerife 2023, mentre a Melbourne ne ha già incamerati 80, 50 per la vittoria odierna e 30 per aver superato i tre turni delle qualificazioni.

Proseguendo nel torneo Cobolli, passando al terzo turno salirebbe a 738, al 75° posto virtuale, mentre in caso di qualificazione al quarto turno si porterebbe ad 838, al 65° posto virtuale, infine con un clamoroso passaggio ai quarti andrebbe a 1038, al 42° posto virtuale.

Volendo fare una proiezione verso gli ultimi turni, Cobolli con il passaggio in semifinale andrebbe a 1438 punti, al 28° posto virtuale, mentre approdando in finale salirebbe a 1938, al 16° posto virtuale, infine con la vittoria in finale si porterebbe a 2638, al 14° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 617, 100° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 9 (Challenger Tenerife 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 80 (Australian Open 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 688, 81° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 738 punti, 75° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 838 punti, 65° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1038, 42° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1438 punti, 28° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1938 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2638 punti, 14° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin

