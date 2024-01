Dakar 2024, Chicherit vince la decima tappa. L’Italia sfiora il podio con Amos, Loeb rosicchia altri 7 minuti su Sainz

Va in archivio per le auto anche la decima tappa della Dakar 2024 con il successo di Guerlain Chicherit sulla Toyota per il team Overdrive Racing. Si tratta del primo successo parziale in questa edizione della “Maratona del Deserto” (il sesto complessivo in carriera) per il 45enne francese, che ha completato la prova speciale odierna di 371 km in 3h19:27.

La frazione odierna prevedeva 612 chilometri complessivi (371 cronometrati e 241 di trasferimento) ad anello con partenza ed arrivo ad Al-Ula su un percorso caratterizzato principalmente da sterrato e sabbia. Chicherit si è imposto con ampio margine rifilando ben 5’43” al sudafricano Brian Baragwanath (Century) e 6’04” al lituano Benediktas Vanagas (Toyota).

Impresa solamente sfiorata purtroppo dall’equipaggio azzurro di Overdrive Racing composto da Eugenio Amos e Paolo Ceci (Toyota), che ha tagliato il traguardo con un gap di 4’09” dal vincitore scivolando poi dal secondo al quarto posto di giornata (a 5 secondi dal primo podio in una stage del rally raid più prestigioso al mondo) in seguito ad una penalità di 2 minuti.

Colpi di scena a non finire anche per quanto riguarda l’appassionante sfida per la leadership della generale tra Carlos Sainz (fuori dalla top20 odierna con 24’48” di gap dal più veloce, anche a causa di uno stop di circa dieci minuti per un problema alla macchina) e Sebastien Loeb (rallentato a sua volta da problemi tecnici prima e durante la speciale), con quest’ultimo che ha guadagnato altri 7’11” sullo spagnolo dell’Audi avvicinandosi a 13’22” dal rivale nella graduatoria assoluta del rally quando mancano due tappe e 655 km cronometrati alla fine.

Foto: Florent Gooden/DPPI/IPA Sport

