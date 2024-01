Dakar 2024: Brabec si impone tra le moto nel decimo stage e allunga nella classifica generale

Ricky Brabec ha vinto il decimo stage della Dakar 2024, categoria moto. Il pilota della Monster Energy Honda Team ha consolidato la leadership nella classifica generale imponendosi nel percorso cominciato e terminato ad Al Ula, composto da una speciale di 371 km.

Una prova di forza per lo statunitense che, dopo un inizio difficile, ha risalito la china prendendo il comando al rilevamento KP 180, perdendolo soltanto all’ultimo timecheck, segnato da un exploit di Noah. Tuttavia sfruttando i -2:25 di bonus l’americano ha chiuso davanti a tutti, precedendo di un’incollatura i compagni di squadra Cornejo Florimo, secondo a +0.02, e Van Beveren, terzo a +0:20.

Più staccato Branch, settimo con un gap di +3:45 piazzandosi alle spalle di Luciano Benavides (+2:33) e davanti al fratello Kevin Benavides (+4:31).

In virtù del risultato odierno nel ranking generale Brabec allunga ancora il vantaggio portandosi al crono totale di 44:45:28. Seconda posizione poi per Branch (+10:54), terza per Van Beveren (+11:46).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...