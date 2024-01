Curling: al via il Co-op Canadian Open. L’Italia maschile a caccia del quarto successo nel Grande Slam

Trasferta importante per la Nazionale italiana di curling. Domani, martedì 16 gennaio, inizierà alla Servus Arena di Red Deer il Co-op Canadian Open, quarto appuntamento del Grande Slam.

Per l’occasione sarà presente il team maschile, attualmente leader del circuito dopo il clamoroso triplo successo consecutivo che ha contrassegnato il primo stralcio di annata sportiva. Sul ghiaccio nordamericano andranno a caccia di riconferme dunque il Capitano Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella.

Forfait invece per la squadra femminile del Team Constantini, costretta a saltare la gara a causa di problemi influenzali occorsi a Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto.

Il team Retornaz si presenterà in Canada dopo aver raggiunto lo scorso weekend la semifinale all’Astec Safety Challenge di Lloydminster, dove ha ceduto il passo di misura alla squadra canadese del Team Carruthers per 5-4. Gli azzurri a Red Deer sfideranno in primis il Team Craik (match pianificato per le 23:00 italiane del 16 gennaio), per poi affrontare il Team Casper (ore 4:00 del 18 gennaio), il Team Dunstone (ore 20:00 di giovedì 18 gennaio) e il Team Koe (ore 16:30 del 19 gennaio).

Claudio Pescia, Direttore Tecnico della Nazionale, ha presentato la gara non nascondendo la grande ambizione dell’Italia: ““L’obiettivo ambizioso è quello di provare a fare la storia conquistando quattro Slam consecutivi – ha detto il D.T sui canali federali -. Nella fase di round robin ritroviamo squadre di primissimo livello con cui ci siamo già scontrati a più riprese e che rappresentano un banco di prova sempre difficile. Questo Slam sarà anche l’ultima manifestazione di altissimo livello in preparazione ai Mondiali e dunque va affrontata al massimo pure da questo punto di vista“.

Foto: LaPresse

