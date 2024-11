LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre non vogliono scendere dal podio continentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della finale per il bronzo degli Europei 2024 di curling femminile tra Italia e Scozia. Si conclusono oggi i Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della quarantanovesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto non vuole scendere dal podio continentale: nell’Europeo del 2023, tenutosi ad Aberdeen, è arrivata una splendida medaglia d’argento. Anzi, di ”argento vivo”, come si suole dire. Non si poteva davvero chiedere di più alle azzurre, protagoniste di una prestazione pressoché impeccabile in finale, dove si sono inchinate alle più forti elvetiche. E ancora la Svizzera ieri ha spento i sogni d’oro delle italiane che in semifinale sono state sconfitte 7-3 dalle elvetiche, subendo la terza battuta d’arreso consecutiva. In precedenza l’Italia aveva sconfitto 11-4 la Lituania, 11-7 la Turchia, 9-6 l’Ungheria, perso 6-7 con la Svizzera, battuto 7-6 la Norvegia, 6-5 la Danimarca e 12-6 l’Estonia, prima di perdere, con la qualificazione per le sem9ifinali già in tasca, 5-9 con la Scozia e 4-8 con la Svezia.

Ai Mondiali di marzo 2024 è invece stato conseguito il quarto posto. Risultato amaro, ma al tempo stesso ulteriore certificazione del marcato progresso del team tricolore. La Svizzera di Silvana Tirinzoni è la favorita numero uno per ripetere l’exploit dello scorso anno e la Svezia di Anna Hasselborg è l’altra finalista che più tardi contenderà il titolo alle solide elvetiche.

L’avversario nella finale per il terzo posto dell’Italia è la Scozia che ha sconfitto le azzurre 9-5 nel round robin, approfittando anche dell’infortunio occorso a metà gara a Stefania Constantini che si è dovuta fermare a causa di una fastidiosa epistassi. Le scozzesi hanno esordito perdendo 5-8 contro la Svezia, poi hanno battuto 11-9 la Danimarca, perso 1-8 contro la Svizzera e 4-5 contro la Turchia e poi in sequenza hanno sconfitto 9-3 l’Ungheria, 8-1 l’Estonia, 9-2 la Lituania, 9-5 l’Italia e 5-4 la Norvegia, prima di perdere 4-6 contro la Svezia in semifinale.

Si inizia alle ore 13.00.