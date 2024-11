Curling, i passi indietro dell’Italia agli Europei: uomini fuori dalle semifinali, alle donne manca il guizzo

Durante le ultime annate agonistiche l’Italia si era abituata a festeggiare nel curling, collezionando podi e risultati rimarchevoli nei vari eventi internazionali: gli uomini avevano conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali nel 2022 e nel 2024 e i bronzi agli Europei nel 2021 e nel 2022; le donne si erano spinte fino all’argento continentale dodici mesi fa e al quarto posto iridato nell’ultima edizione; nel misto l’apoteosi dorata alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Gli Europei 2024, andati in scena durante l’ultima settimana sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), sono però andati in archivio senza particolari sorrisi per i nostri colori. In terra nordica si è purtroppo registrato un passo indietro da parte delle nostre Nazionali, che non hanno espresso il loro miglior gioco e non sono riuscite a fare la differenza come si poteva invece sperare alla vigilia della prima competizione di questo rilievo (escludendo gli Slam, dove il Team Retornaz ha dettato legge in più occasioni nel recente passato).

Gli uomini hanno vinto sei partite nel round robin, battendo tra l’altro Scozia e Germania, ovvero le due squadre che si sono poi fronteggiate in finale. Un rocambolesco arrivo alla pari con altre quattro squadre, però, si è rivelato doloroso per gli azzurri, che hanno pagato a caro prezzo i ko rimediati contro Svezia, Svizzera e Norvegia. Il sesto posto finale e l’esclusione dalle semifinali non può certo soddisfare la nostra Nazionale, risultata troppo fallosa nelle tre partite perse e con il rammarico di aver battuto le due finaliste.

Le donne sono andate un po’ in confusione nella semifinale contro la Svizzera, tenendo testa alla corazzata elvetica (poi medaglia d’oro) per metà incontro prima di cedere il colpo. Stefania Constantini e compagne, che avevano perso dodici mesi prima l’atto conclusivo contro le rossocrociate, sono così rimaste giù dal podio dopo il grande risultato dell’edizione precedente. Sarebbe stato interessante rimanere alla larga dalle svizzera, ma purtroppo il ko contro la Svezia nel round robin ha obbligato questo incrocio durissimo.

L’Italia dovrà analizzare molto attentamente quanto successo in Finlandia, in modo da presentarmi con rinnovate ambizioni all’appuntamento più importante di questa stagione: i Mondiali che si disputeranno nel 2025, per le donne appuntamento a Uijeongbu (Corea del Sud) dal 15 al 23 marzo e per gli uomini a Moose Jaw (Canada) dal 29 marzo al 6 aprile.