Come cambia il ranking di Arnaldi dopo gli Australian Open: top40 in bilico

Matteo Arnaldi si è fermato al secondo turno degli Australian Open 2024 di tennis: al momento l’azzurro migliorerebbe la posizione in classifica nel ranking ufficiale di lunedì scorso, anche se la situazione ovviamente è in divenire.

Nell’aggiornamento di lunedì scorso Arnaldi era 41° a quota 1077, ma lunedì prossimo scarterà i 16 punti del terzo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2023: il tennista italiano ripartiva dunque da quota 1061 in Australia, e con l’unico successo ottenuto è salito a quota 1111, salendo al 37° posto virtuale.

Sono ben 29 i tennisti alle sue spalle nel ranking ATP ancora in corsa agli Australian Open, e che dunque potrebbero superarlo in classifica, ma ovviamente non tutti potranno farlo contemporaneamente: tra di loro anche tre azzurri, ovvero Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri.

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1077, 41° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 16 (Terzo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 50 (Secondo turno degli Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1077, 37° posto virtuale.

ELENCO GIOCATORI CHE POSSONO SUPERARLO

Max Purcell, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, Lorenzo Sonego, Zhizhen Zhang, Jack Draper, Miomir Kecmanovic, Emil Ruusuvuori, Christopher O’Connell, Nuno Borges, Fabian Marozsan, Tomas Machac, Gael Monfils, Luca Van Assche, Jaume Munar, Thanasi Kokkinakis, Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Hugo Gaston, Aleksandar Kovacevic, Quentin Halys, Constant Lestienne, Arthur Cazaux, Giulio Zeppieri, Sumit Nagal, Jakub Mensik, Lukas Klein, Juncheng Shang, Hugo Grenier.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...