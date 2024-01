Come cambia il ranking ATP di Musetti dopo gli Australian Open: tanti possono superarlo

Dopo il primo francese, il secondo è stato indigesto per Lorenzo Musetti: dopo aver battuto Benjamin Bonzi all’esordio, l’azzurro è stato eliminato nei trentaduesimi da Luca Van Assche agli Australian Open 2024 di tennis.

Musetti ha comunque migliorato il risultato conseguito lo scorso anno, quando a Melbourne uscì al primo turno, e questo comunque gli permette, nel ranking ATP, di migliorare certamente il proprio bottino di punti e, al momento, anche la posizione in graduatoria.

Entrando nello specifico, l’azzurro lunedì 29 gennaio scarterà i 10 punti del primo turno degli Australian Open 2023, mentre a Melbourne, in virtù del nuovo sistema di attribuzione dei punti nel ranking ATP, quest’anno ne ha incamerati 50 per la vittoria al primo turno.

In questo modo il tennista italiano, che lunedì scorso era 28° a quota 1440, certamente salirà in termini di punti a 1480, mentre guardando al piazzamento in graduatoria, al momento sono due le posizioni scalate, arrampicandosi fino alla 26ma piazza.

La situazione, però, è tutta in divenire: sono 36 i tennisti alle sue spalle nel ranking ATP ancora in corsa agli Australian Open, che dunque potrebbero superarlo in classifica, ma ovviamente non tutti potranno farlo contemporaneamente. Tra di loro anche tre azzurri, ovvero Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1440, 28° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 10 (Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 50 (Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1480, 26° posto virtuale.

ELENCO GIOCATORI CHE POSSONO SUPERARE LORENZO MUSETTI

Tomas Martin Etcheverry, Tallon Griekspoor, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Christopher Eubanks, Arthur Fils, Sebastian Korda, Max Purcell, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, Lorenzo Sonego, Zhizhen Zhang, Jack Draper, Miomir Kecmanovic, Emil Ruusuvuori, Christopher O’Connell, Nuno Borges, Fabian Marozsan, Tomas Machac, Gael Monfils, Luca Van Assche, Jaume Munar, Thanasi Kokkinakis, Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Hugo Gaston, Aleksandar Kovacevic, Quentin Halys, Constant Lestienne, Arthur Cazaux, Giulio Zeppieri, Sumit Nagal, Jakub Mensik, Lukas Klein, Juncheng Shang, Hugo Grenier.

