A che ora Van der Poel vs Van Aert oggi: dove vedere in tv la CdM di ciclocross a Benidorm

La stagione 2023-2024 del ciclocross sta per giungere al termine: a Benidorm (Spagna) c’è il penultimo appuntamento stagionale prima di chiudere con Hoogerheide e i Mondiali di Tabor.

Mathieu Van der Poel andrà a caccia al maschile della quinta vittoria su cinque gare in Coppa del Mondo: da quando è partita la stagione del fenomeno olandese, sono arrivati solo successi tra Anversa, Gavere, Hulst e Zonhoven. Il neerlandese, avendo disputato solo quattro tappe, è salito in nona posizione della classifica generale.

Al femminile sarà difficile andare a contrastare il primato dell’olandese Ceylin Del Carmen Alvarado che comanda con 312 punti ai danni di Puck Pieterse che ne ha 260 e Lucinda Brand a 237. Per l’Italia ci saranno soprattutto Sara Casasola e la giovane Valentina Corvi, alla ricerca di un piazzamento in top 10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+ e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CICLOCROSS OGGI

Domenica 21 gennaio

Ore 9.30 Coppa del Mondo a Benidorm, gara juniores maschile – Diretta tv non prevista

Ore 10.30 Coppa del Mondo a Benidorm, gara juniores femminile – Diretta tv non prevista

Ore 12.00 Coppa del Mondo a Benidorm, gara under 23 maschile – Diretta tv non prevista

Ore 13.40 Coppa del Mondo a Benidorm, gara femminile – Diretta tv non prevista

Ore 15.10 Coppa del Mondo a Benidorm, gara maschile – Diretta tv non prevista

Foto: IPA Sports