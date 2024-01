Ciclocross, Mathieu van der Poel si impone a Hooghereide, Iserbyt vince la Coppa del Mondo

Una volta può perdere, due no: Mathieu van der Poel riprende il filo e vince a Hooghereide (Paesi Bassi) l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross. L’olandese era giunto in quinta posizione la scorsa settimana a Benidorm per una caduta, ma in casa è tornato a dominare e ha trionfato in solitaria,

Il fenomeno neerlandese non ha fatto la differenza subito: il suo forcing si è fatto attendere, ma nel finale di gara ha sprigionato tutta la sua potenza, facendo il vuoto poco prima dell’ultimo giro. L’ottavo giro è stato fondamentale per il corridore della Alpecin-Fenix. In seconda posizione è arrivato il suo connazionale Joris Nieuwenhuis che si è reso protagonista di un’ultima tornata straordinaria, rientrando quasi su van der Poel e arrivando ad appena cinque secondi dal vincitore.

Terza posizione per un altro olandese che completa il podio completamente orange: Pim Ronhaar è arrivato staccato di nove secondi da van der Poel, appena davanti a Thibau Nys e Eli Iserbyt. Quest’ultimo ha ratificato la vittoria della Coppa del Mondo: un trionfo meritato per il belga che è stato il più costante nell’arco della stagione. Il primo italiano al traguardo è stato Gioele Bertolini, 20esimo a 2’09”.

