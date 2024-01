Ciclismo su pista, Italia terza senza Ganna agli Europei nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre

La sessione pomeridiana della prima giornata dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista va in archivio ad Apeldoorn (Paesi Bassi) con un buon risultato per l’Italia, che si dimostra competitiva anche senza la sua stella Filippo Ganna ottenendo il terzo tempo assoluto nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile.

Il quartetto formato da Davide Boscaro, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan ha completato i 4000 metri in 3’52″940, tutto sommato un riscontro positivo considerando il momento della stagione e le pesanti assenze azzurre (oltre a Ganna, manca all’appello anche Manlio Moro) in questa edizione della rassegna continentale.

La compagine nostrana è però molto lontana dalle prestazioni di Danimarca e Gran Bretagna, candidate principali alla finalissima e alla medaglia d’oro europea. I danesi Carl-Frederik Bevort, Tobias Hansen, Rodenberg Frederik Madsen e Rasmus Pedersen hanno siglato il miglior tempo del lotto in 3’49″088, mentre i britannici Dan Bingham, Ethan Hayter, Ethan Vernon e Oliver Wood si sono attestati al secondo posto in 3’49″722.

Gran Bretagna che sarà l’avversaria dell’Italia stasera in semifinale, mentre nell’altro testa a testa con in palio l’accesso alla finale per l’oro i campioni mondiali in carica della Danimarca se la vedranno con la Germania, quarta in 3’54″680 con Tobias Buck-Gramcko, Felix Gross, Nicolas Heinrich e Tim Torn Teutenberg. Solo sesta una deludente Francia in 3’56″985.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...