Ciclismo su pista, Europei 2024: bene il quartetto femminile, faticano gli uomini. Record italiano per la team sprint

Prima sessione pomeridiana in quel di Apeldoorn ad aprire gli Europei di ciclismo su pista. Le prime tre finali saranno in programma stasera, ma nel frattempo subito riscontri importanti anche in chiave azzurra.

Benissimo il quartetto al femminile: stessa formazione vista nel primo turno sia agli Europei che ai Mondiali l’anno scorso, il tempo di Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster è di 4:15.180, leggermente più alto rispetto al 2023, ma vale comunque la prima posizione davanti alla Gran Bretagna. Terza la Germania, poi la Francia che sarà la rivale delle italiane al primo round.

Formazione rimaneggiata tra gli uomini, senza Filippo Ganna e Manlio Moro. Spazio a Davide Boscaro, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan: 3’52”923, tempo che vale la terza posizione parziale. Davanti Danimarca (3:49.088) e Gran Bretagna (3:49.722, saranno rivali degli azzurri nel primo turno), che al momento fanno un altro sport.

Molto bene la sprint a squadre maschile in chiave Italia: il settimo posto può non entusiasmare, ma Matteo Bianchi, Mattia Pedromo e Daniele Napolitano hanno abbassato ulteriormente il proprio limite, migliorando il record italiano in 43.733. Lotta serrata qui tra Olanda e Francia per il titolo.

Non c’era il terzetto italiano nella sprint a squadre al femminile: sarà sfida tra Germania e Gran Bretagna, con le tedesche campionesse di tutto che guidano con pochi millesimi davanti alle britanniche.

