Chi affronteranno Bolelli/Vavassori in semifinale agli Australian Open: il tabellone del torneo di doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono approdati in semifinale nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2024 di tennis: nella notte italiana la coppia azzurra ha eliminato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, accreditati dell’ottava testa di serie, per 7-5 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Ancora Germania nel destino degli azzurri, che nel penultimo atto, in programma nel cuore della prossima notte italiana, affronteranno un’altra coppia teutonica, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, bravi a superare oggi il monegasco Hugo Nys ed il polacco Jan Zielinski, coppia numero 7, del torneo, per 6-4 7-6 (3).

Nella parte bassa del tabellone, invece, la semifinale sarà tra il duo composto dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang e quello accreditato del numero 2 del tabellone, formato dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2024

Semifinali

S1 Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Italia) – Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer (Germania)

S2 Tomas Machac / Zhizhen Zhang (Repubblica Ceca / Cina) – Rohan Bopanna / Matthew Ebden (India / Australia)

Finale

F1 vincente S1 – vincente S2

Foto: LaPresse