Australian Open, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel torneo di doppio!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2024 di tennis: la coppia azzurra elimina i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, accreditati dell’ottava testa di serie per 7-5 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco e nel penultimo atto, in programma domani, affronterà un’altra coppia teutonica, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Dall’altro lato del tabellone la semifinale sarà tra il duo composto dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang e quello accreditato del numero 2 del tabellone, formato dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden.

Nel primo set i tedeschi devono salvare una palla break in apertura, mentre nel sesto gioco sono bravi gli azzurri a risalire dallo 0-40 vincendo cinque punti consecutivi. In tutti gli altri game i servizi dominano e non si va mai ai vantaggi, fino al 5-5. La svolta arriva però nell’undicesimo game, quando Bolelli e Vavassori si portano sullo 0-30 in risposta e poi si procurano due palle break sul 15-40: la seconda occasione è quella buona per salire sul 6-5. Col servizio a disposizione gli azzurri non tremano, concedendo un solo quindici agli avversari e chiudendo sul 7-5 dopo tre quarti d’ora.

Nella seconda partita, sulle ali dell’entusiasmo, la coppia azzurra si procura altri due break point sul 15-40 del terzo game, ed ancora una volta la seconda opportunità è quella giusta per operare lo strappo e scappare sul 3-1. Bolelli e Vavassori devono però soffrire per difendere il break di margine, e sono costretti ad annullare una palla per il controbreak nel quinto game sul 30-40 e due nel settimo gioco, ancora sul 30-40 e poi ai vantaggi. Scampato il pericolo, la coppia italiana si procura anche un match point in risposta sul 30-40 del nono game, ma non lo sfrutta. La chiusura, però, è solo rimandata di pochi minuti: nel decimo gioco gli azzurri tengono la battuta a quindici e vincono per 6-4 in 48 minuti.

Le statistiche premiano la coppia azzurra, brava a cancellare tutte le 6 palle break concesse (in 3 game) ed a convertirne 2 delle 6 avute a disposizione (in 4 giochi). Gli italiani mettono a segno 32 vincenti a fronte di 12 gratuiti, mentre per i teutonici il saldo è di 22-13. Bolelli e Vavassori mettono in campo il 77% di prime, ottenendo il punto nel 76% dei casi, mentre si fermano al 50% con la seconda, fondamentale deficitario per i tedeschi, che vincono il 35% degli scambi. Nel complesso gli azzurri vincono 74 punti contro i 63 degli avversari.

Foto: LaPresse