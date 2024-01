Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno? Outsider russa in un tabellone da sfruttare

Jasmine Paolini non arresta la sua straordinaria corsa: la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana per la prima volta in carriera ha centrato il pass per la seconda settimana di uno Slam. Agli Australian Open l’azzurra si è sbarazzata anche della russa Anna Blinkova e ancora non ha perso neanche un set nei tre match giocati.

Dando un’occhiata al tabellone, si comprende come la chance sia davvero ghiotta per fare un grande risultato. In quel quarto non c’è più infatti Elena Rybakina, eliminata al turno precedente proprio da Blinkova al termine di un incredibile super-tiebreak. Agli ottavi lunedì Jasmine troverà Anna Kalinskaya, numero 75 del ranking mondiale, mentre nell’eventuale quarto ci sarebbe una tra Zheng Qinwen e Oceane Dodin.

Kalisnkaya che anch’ella è alla prima volta nella seconda settimana di uno Slam: al massimo in un Major aveva raggiunto il secondo turno per quattro volte allo US Open, mentre in Australia non aveva mai passato neppure un turno. Questo è uno Slam che le aveva portato in doppio, specialità nella quale ha raggiunto i quarti di finale lo scorso anno in coppia con l’americana Caroline Dolehide.

Quest’anno ha superato proprio Dolehide, l’olandese Rus e la statunitense Stephens per arrivare a questa fase del torneo. Con Paolini c’è un solo precedente: scherzo nel destino risale a Portorose 2021, quando l’azzurra si impose con un netto 6-3 6-2 agli ottavi di finale. Come si concluse quel torneo? Con l’unico titolo fino a questo momento a livello WTA della tennista italiana. Speriamo che questo sia di buon auspicio per questo importante ottavo di finale.

