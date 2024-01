Calendario sport invernali oggi: orari 20 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 20 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle e slittino naturale, oltre alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024.

La seconda discesa maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, prevista a Kitzbuehel (Austria), prenderà il via alle ore 11.30, con otto azzurri al cancelletto di partenza: Florian Schieder col 10, Dominik Paris con l’11, Mattia Casse col 14, Christof Innerhofer col 27, Guglielmo Bosca col 41, Pietro Zazzi col 45, Benjamin Jacques Alliod col 47 e Nicolò Molteni col 50.

Saranno otto le azzurre al via del gigante femminile che aprirà la due giorni dedicata alle prove tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a Jasna, in Slovacchia, alle ore 09.30 (seconda manche alle ore 13.00): Federica Brignone con l’1, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 33, Elisa Platino col 38, Lara Della Mea col 43, Ilaria Ghisalberti col 55 ed Ambra Pomarè col 57.

Proseguirà ad Oberhof, in Germania, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni tedesca continuerà con le gare distance in tecnica classica. La 20 km mass start vedrà il via alle ore 10.25 per gli uomini ed alle ore 13.30 per le donne. Per l’Italia saranno al via nove azzurri: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz, Anna Comarella e Martina Di Centa, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 20 gennaio

00.30 Olimpiadi Invernali Giovanili Gangwon 2024: 1a giornata – eurosport.it, discovery+, Olympic Channel

01.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo: dual moguls maschile e femminile Val St. Come – eurosport.it, discovery+

08.00 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni PSL maschile e femminile Pamporovo – Nessuna copertura tv / streaming

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: super team NH HS102 femminile Zao – eurosport.it, discovery+

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche gigante donne Jasna – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

09.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.25 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 20 km tc mass start maschile Oberhof – Rai Sport HD dalle 10.40, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: discesa maschile Kitzbuehel – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.00 Snowboard, Coppa del Mondo: PSL maschile e femminile Pamporovo – eurosport.it, discovery+

12.55 Biathlon, Coppa del Mondo: staffetta single mixed Anterselva – Rai Play 2, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a manche gigante donne Jasna – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: pursuit doppio maschile Umhhausen – FIL Live TV

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo: slopestyle maschile e femminile Laax – eurosport.it, discovery+

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 20 km tc mass start femminile Oberhof – Rai Sport HD dalle 14.05, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo: staffetta mista Anterselva – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: team LH HS140 maschile Zakopane – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: singolo femminile Umhausen – FIL Live TV

18.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: singolo maschile Umhhausen – FIL Live TV

18.15 Snowboard, Coppa del Mondo: halfpipe maschile e femminile Laax – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

20.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo: skicross maschile e femminile Nakiska – eurosport.it, discovery+

Foto: LaPresse