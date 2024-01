LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Oberhof 2024 in DIRETTA: gli azzurri puntano alla top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle mass start sulla distanza di 20 km a tecnica classica in programma a Oberhof (Germania), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024. Prosegue oggi, dopo le sprint di ieri caratterizzati dalla tripletta della Svezia tra le donne e dalla tripletta della Norvegia tra gli uomini, la tappa di Oberhof (piazza tradizionale più per il biathlon che per il fondo) che prevede oggi due 20 km a tecnica classica e domenica le due staffette 4×7.5 km.

Cambiano gli scenari ma fino a un certo punto rispetto a ieri. In campo femminile si aggiunge qualche attrice al predominio svedese, certificato anche ieri dal trionfo di Svahn che cercherà di dire la sua anche oggi, forte di una grande condizione. Jessie Diggins giocherà in difesa, Brennan proverà a far valere le sue qualità in tecnica classica, mentre le finlandesi, in particolare Niskanen, cercheranno di essere protagoniste come lo sono state tre settimane fa al Tour de Ski in questi format. Occhio anche alla Germania con Hennig e Carl che possono dire la loro su questa distanza.

In campo maschile difficile pensare a qualcosa di diverso dal dominio norvegese. Amundsen, trionfatore nel Tour de Ski, e Valnes su tutti, con un Klaebo che non è ancora al meglio della condizione, cercheranno di imprimere alla gara ritmi elevatissimi e in pochi avranno la possibilità di inserirsi nella lotta per il podio al di fuori della squadra Norge. L’indiziato numero uno è sempre lui, Iivo Niskanen che ieri ha confermato di essere in condizione riuscendo ad entrare nei quarti della sprint, non certo la specialità della casa, mentre tedeschi e svedesi proveranno a dire la loro magari per un posto sul podio

Per l’Italia c’è Federico Pellegrino ma non Francesco De Fabiani che salta anche questa tappa e di cui oggi si potrebbe sentire la mancanza. Per uomini e donne l’obiettivo è quello di puntare ad entrare in zona punti: oggettivamente non si può chiedere molto di più oggi e in questo format. Sono in tutto 15 gli azzurri in gara per la tre giorni di Oberhof: il dt Markus Cramer ha convocato, infatti, Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol.

Si comincia a partire dalle ore 10.25 con la gara maschile, dalle 13.30 quella femminile.

Foto Lapresse