Calendario snowboard oggi, PGS Rogla 2024: programma, orari, tv, streaming, startlis

Dopo la tappa di Pamporovo (Bulgaria), la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposta a Rogla, dove quest’oggi si svolgerà il secondo PGS del 2024, il quarto della stagione. Sulle nevi slovene si comincerà alle ore 10:00 con le qualificazioni e si proseguirà poi alle 14:00 con le fasi finali che decreteranno i vincitori delle due prove (femminile e maschile).

Saranno ovviamente presenti anche diversi atleti italiani: in campo femminile prenderanno parte alla gara Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti, mentre nella prova maschile gareggeranno Daniele Bagozza (reduce dal successo in uno dei due PSL di Pamporovo), Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti.

Le fasi finali del PGS di Rogla si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) ed Eurosport 1 HD (a pagamento) e diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PGS ROGLA 25 GENNAIO

Giovedì 25 gennaio

10.00: qualificazioni femminili e maschili a Rogla (Slovenia)

14.00: fasi finali femminili e maschilia a Rogla (Slovenia) – Diretta tv Rai Sport, Eurosport 1 HD

ITALIANI IN GARA

Uomini: Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti

Foto: LaPresse