LIVE Snowboard, PGS Rogla 2024 in DIRETTA: azzurri in cerca di continuità

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PGS di Rogla, tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2023/2024. Dopo quasi due settimane il parallelo torna protagonista e lo fa con il consueto format: si partirà con le qualificazioni la mattina sia del femminile che del maschile, per poi procedere con gli ultimi atti.

L’Italia vuole ripartire da dove è rimasta: nell’ultima tappa a Scuol il nostro tricolore ha sventolato nella gara femminile. A vincere infatti è stata Lucia Dalmasso, battendo in finale Jasmin Coratti. La terza italiana ha chiuso la gara in quinta posizione, Elisa Caffont. Dalmasso si è cosi portata al secondo posto nella classifica della specialità, a soli 4 punti dalla tedesca Ram Hofmeister.

Nella gara maschile è mancata solamente la gioia del podio, con Roland Fischnaller che è uscito sconfitto dalla small final. Nonostante non ci sia stato il grande acuto gli italiani hanno chiuso la gara di Scuol con 4 azzurri in top 10: oltre al già citato Fischnaller, vanno segnalati i risultati di Aaron March, Edwin Coratti e Daniele Bagozza.

Le qualificazioni del PGS di Rogla avranno inizio alle 10.00 con le gare femminili e poi con le maschili. Ai nastri di partenza ci saranno in totale 8 italiani, 3 ragazze e 5 ragazzi. Le fasi finali scatteranno alle 14.00 e saranno visibili in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle fasi finale del PGS di Rogla 2024 a partire dalle 14.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: FISI/Pentaphoto