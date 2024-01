Calendario sci alpino oggi in tv: orario seconda prova Cortina, programma, pettorali, streaming

Si entra sempre più nel vivo nella settimana di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo la prima prova della discesa disputata ieri, oggi si replica con la seconda (ed ultima) che permetterà alle specialiste della velocità di affinare le linee sulla Olympia delle Tofane.

Oggi, quindi, a partire dalle ore 11.00, si andrà di nuovo a fare conoscenza con la splendida pista che ha scritto pagine della storia dello sci. Da domani si inizierà a fare sul serio sull’Olympia delle Tofane con ben 3 prove veloci. Vedremo due discese (venerdì e sabato) prima di concludere il programma con un superG nella giornata di domenica (0re 10.30).

Anche un anno fa assistemmo a 3 gare veloci a Cortina. La prima discesa andò a Sofia Goggia (regina dell’Olympia delle Tofane), mentre la seconda vide il successo di Ilka Stuhec, con Elena Curtoni terza. Domenica, infine, si chiude con il superG vinto da Ragnhild Mowinckel, con Marta Bassino terza.

Come seguire in tv? La prova della discesa di Cortina non avrà copertura né in tv, né in streaming. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’allenamento.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 25 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Cortina

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

