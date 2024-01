LIVE Sci alpino, Seconda prova Cortina 2024 in DIRETTA: Sofia Goggia all’ultima rifinitura prima delle gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Si apre la lunga settimana sull’Olympia delle Tofane che ospiterà due discese e un SuperG, tre gare favorevoli alle velociste ma alle quali parteciperà anche la regina di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin.

Ritorna la velocità e sarà un finale di stagione ricchissimo di discese libere (sette). Si comincia proprio sulla pista italiana, sulle nevi che ospiteranno le Olimpiadi del 2026. Grandissima attesa per Sofia Goggia, che ha un rapporto di amore e odio con Cortina, dove ha ottenuto grandissime vittorie, ma anche vissuto momento molto dolorosi. In casa Italia fari puntati anche su Federica Brignone, che già ha fatto bene ieri nella prima prova vuole ben figurare sulle nevi di casa, e su Nicol Delago, anche lei performante ieri, che si è sbloccata con il podio ad Altenmarkt e punta a confermarsi anche in quel di Cortina.

Non solo Italia, visto che ci sarà Mikaela Shiffrin. L’americana si è sempre trovata benissimo a Cortina e può davvero far saltare il banco anche in discesa libera. Questa prima prova sarà già un test importante per la campionessa di Vail. La prima prova disputata ieri ha visto la francese Laura Gauche imporsi davanti all’austriaca Stephanie Venier (+0.47) e a Federica Brignone (+0.48). Quinta Nicol Delago (+1.18), nona Marta Bassino (+1.89). Nadia Delago diciassettesima (+2.47), Non ha spinto Sofia Goggia, che ha chiuso diciannovesima ad oltre due secondi e mezzo (+2.52). Anche Mikaela Shiffrin ha preferito risparmiare le energie, chiudendo ad oltre quattro secondi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse