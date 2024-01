Calendario sci alpino oggi in tv: orari slalom Wengen e superG Altenmarkt, programma, pettorali, streaming

Si chiude una settimana di grandi emozioni per lo sci alpino. Oggi, domenica 14 gennaio, va in scena lo slalom di Wengen (Svizzera) per quel che riguarda il settore maschile, ragazze impegnate nel superG di Altenmarkt-Zauchensee(Austria); per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024.

Dopo cinque giorni dedicati alla velocità gli uomini jet si prendono un attimo di riposo prima di Kitz, e a Wengen entrano in azione gli slalomisti. Tre gare tra i rapid gates disputate fino a questo momento e tre vittorie austriache, con due successi di Manuel Feller e uno di Marco Schwarz. Il pettorale rosso è sulle spalle di Feller, vincitore ad Adelboden domenica scorsa. La prima manche scatterà alle 10.15, secondo con l’inversione dei 30 alle 13.15. Per quel che riguarda i colori azzurri Tommaso Sala vuole continuare a crescere, e dopo l’8° posto della settimana passata si deve attaccare il podio. Alex Vinatzer, invece, deve ritrovare la velocità, con il classe 1999 più competitivo in gigante che in slalom.

Ad Altenmarkt-Zauchensee alle 11.00 partirà il secondo superG settimanale. Ci si attende un’altra sfida Italia-Austria, con le varie Goggia, Brignone e Bassino a sfidare Huetter, Puchner e Venier. Si partirà più in alto rispetto a venerdì, con l’elvetica Lara Gut-Behrami che si vuole unire alla festa. A Federica Brignone serve trovare una gara perfetta per provare a vincere e ridurre il distacco da Shiffrin in generale, dopo che nelle prime due giornate si è frenata al rincorsa all’americana, con la Coppa del Mondo che sembra prendere strade statunitensi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom maschile di Wengen (Svizzera) e del superG femminile di Altenmarkt-Zauchensee(Austria), gare valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 14 gennaio

Ore 10.15 Prima manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

Ore 11.00 SuperG femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

Ore 13.15 Seconda manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

SLALOM MASCHILE WENGEN 2024: LA STARTLIST

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

9 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

10 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

11 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

12 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

13 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

14 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

15 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

16 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

17 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

18 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

19 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

20 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

21 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

22 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

23 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

24 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

25 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

26 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

27 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

30 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

31 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

33 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Atomic

34 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

35 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

36 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

37 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

38 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

39 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

43 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

44 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

45 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Salomon

46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

47 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

48 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Voelkl

49 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

50 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

51 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

52 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

53 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

54 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA Nordica

55 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

56 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

57 54879 ZUDRELL Moritz 2005 AUT Head

58 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

59 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

60 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

SUPER G FEMMINILE ALTENMARKT-ZAUCHENSEE: LA STARTLIST

1 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

4 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

11 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

20 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

22 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

23 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

25 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

26 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

27 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

28 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

29 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

30 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

31 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

32 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

33 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

34 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

35 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

36 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

37 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

39 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

42 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

43 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

44 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

46 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

47 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle

51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

52 155848 NOVA Tereza 1998 CZE

53 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

54 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

56 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

57 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

