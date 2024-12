Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Val Gardena, St. Moritz e Alta Badia, tv, streaming

Mentre siamo nel bel mezzo del fine settimana di gare, è già tempo di pensare a quello che vivremo nel prossimo weekend per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Ci avviciniamo ad ampi passi alle festività natalizie, per cui il calendario ci proporrà le grandi classiche italiane.

Il comparto maschile, infatti, sarà di scena in Val Gardena e Alta Badia. Si inizierà a partire da martedì 17 dicembre con la prima delle tre prove della discesa sulla Saslong. Venerdì 20 dicembre alle ore 11.45 sarà di scena il superG, quindi sabato 21 dicembre alle ore 11.45 toccherà alla discesa. Domenica 22 dicembre si passerà all’attesissimo gigante dell’Alta Badia sulla Gran Risa, prima dello slalom di lunedì 23 dicembre che chiuderà il programma prima del Natale.

Passando al comparto femminile, invece, si gareggerà sulle nevi svizzere di Sankt Moritz. Il calendario propone due superG tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Il primo alle ore 10.30, il secondo alle ore 11.00.

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Val Gardena, Alta Badia e St. Moritz saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Martedì 17 dicembre

Ore 11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena

Mercoledì 18 dicembre

Ore 11.45 Seconda prova discesa maschile Val Gardena

Giovedì 19 dicembre

Ore 11.45 Terza prova discesa maschile Val Gardena

Venerdì 20 dicembre

Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

Sabato 21 dicembre

Ore 10.30 superG femminile #1 St. Moritz

Ore 11.45 discesa maschile Val Gardena

Domenica 22 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante Alta Badia

Ore 11.00 superG femminile #2 St. Moritz

Ore 13.30 Seconda manche gigante Alta Badia

Lunedì 23 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom Alta Badia

Ore 13.30 Seconda manche slalom Alta Badia