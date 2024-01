Calendario sci alpino oggi in tv: orari slalom Adelboden e Kranjska Gora, programma, pettorali, streaming

Dopo le prime gare disputate ieri, si vanno a concludere i fine settimane di Kranjska Gora e Adelboden valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Saranno ancora le prove tecniche le grandi protagoniste della giornata, che faranno calare il sipario sul primo weekend in pista del nuovo anno.

La giornata si aprirà con lo slalom femminile. Sulla celebre “Podkoren” di Kranjska Gora (Slovenia) alle ore 09.30 si partirà con la prima manche tra i rapid gates, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 12.30. Tutto sembra portare verso l’ennesimo trionfo di Mikaela Shiffrin, assolutamente dominante in questo periodo.

Alle ore 10.30, poi, toccherà ad Adelboden (Svizzera). Sulla pista Chuenisbärgli sarà ancora una volta lo slalom a prendere scena. La gara tra i pali stretti si andrà a concludere con la seconda manche delle ore 13.30, con una parterre tutt’altro che facile da leggere, con tanti pretendenti al successo finale.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Kranjska Gora e Adelboden saranno trasmesse da RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Domenica 7 gennaio

Ore 09.30 Prima manche slalom femminile di Kranjska Gora

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile di Adelboden

Ore 12.30 Seconda manche slalom femminile di Kranjska Gora

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile di Adelboden

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) e Eurosport 1 (210)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE

1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

2 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

9 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

10 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

13 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

21 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

22 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignolbreak

23 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

24 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

25 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

26 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

27 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

28 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

29 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

30 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastarbreak

31 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

32 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

33 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

34 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

35 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

36 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

37 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

38 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

39 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

40 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

41 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

42 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

43 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

44 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

45 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

46 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

47 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

48 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

49 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

50 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol

51 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol

52 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

53 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

54 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Nordica

55 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

56 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

57 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Fischer

58 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

59 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

60 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

61 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

62 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

63 325119 GIM Sohui 1996 KOR

64 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

65 325161 CHOI Taehee 2005 KOR

66 516697 JAIMAN Mida Fah 2002 THA

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM MASCHILE

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

2 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

10 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

18 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

19 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

20 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

23 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

24 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

25 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

30 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

31 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

32 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Atomic

33 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

34 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

35 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

36 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

37 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

39 422730 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR Head

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

42 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

45 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

47 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

48 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

49 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Voelkl

50 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

51 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

52 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Voelkl

53 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

54 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

55 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

56 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

57 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deerracing

58 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

59 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

60 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

61 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

62 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Voelkl

63 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Nordica

64 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Voelkl

65 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol

66 390044 LAINE Tormis 2000 EST

67 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

68 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

69 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

70 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossigno

Foto: LaPresse

