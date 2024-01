Calendario Europei speed skating 2024 oggi: orari 7 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 7 gennaio, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2024 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio della Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) assisteremo a un day-3 in cui le emozioni non mancheranno di certo e l’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice. In programma vi saranno le gare del Team Pursuit donne, dei 1500 metri uomini, dei 1000 metri femminili, dei 500 metri maschili e delle due Mass Start.

Fari puntati nelle prove con partenza in linea con Andrea Giovannini che punta senza mezzi termini alla vittoria. A segno in due circostanze in Coppa del Mondo, a Obihiro (Giappone) e in Polonia, l’atleta trentino punta all’oro continentale, consapevole delle difficoltà di una specialità molto complicata. Giovannini dovrà guardarsi dai padroni di casa olandesi, senza dimenticare il campione olimpico in carica, Bart Swings.

Nella medesima specialità ci sarà anche Francesca Lollobrigida. L’atleta romana, tornata a gareggiare dopo la maternità, ha messo in mostra una grande condizione, che l’ha portata al centrare riscontri di grande prestigio: quinto posto nei 3000 metri e quarto nei 1500 metri. Vedremo se nella sua gara preferita Francesca saprà far saltare il banco.

CALENDARIO EUROPEI SPEED SKATING 2024 OGGI

Domenica 7 gennaio

14:15 Team Pursuit donne – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

14:37 1500m uomini – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

15:31 1000m donne – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

16:19 500m uomini – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

17:06 Mass Start donne – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

17:29 Mass Start uomini – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport

EUROPEI SPEED SKATING 2024: ITALIANI IN GARA

14:15 Team Pursuit donne – Italia

14:37 1500m uomini – Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Alessio Trentini

15:31 1000m donne – Serena Pergher

16:19 500m uomini – David Bosa

17:06 Mass Start donne – Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato

17:29 Mass Start uomini – Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

Foto: LaPresse

