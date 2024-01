Calendario Europei pattinaggio artistico oggi: orari giovedì 11 gennaio, programma, tv, streaming

Una giornata molto importante in chiave Italia. Oggi, giovedì 11 gennaio, si assegnano le prime medaglie in quel di Kaunas, città della Lituania che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico.

A partire dalle 18:00 italiane si svolgerà infatti l’atteso free program delle coppie d’artistico, segmento che vede impegnati ben tre team azzurri, tutti in lotta per il podio: Lucrezia Beccari-Matteo Guarise al momento occupano il terzo posto con 67.05, a quattro punti dalla vetta occupata da Metelkina-Berulava (71.30) e a due lunghezze dai tedeschi Hase-Volodin (69.93). In lizza anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, quinti con 64.87, e Sara Conti-Niccolò Macii, settimi con 61.52 ma capaci di effettuare una bella rimonta.

Ma il day 2 di competizioni comincerà alle 12:00 con lo short program femminile, prova in cui i riflettori saranno puntati su Sarina Joos e Lara Naki Gutmann, due pattinatrici che hanno le carte in regola per raggiungere entrambe un piazzamento tra le prime otto posizioni. Al vertice scontro invece tra la belga Loena Hendrickx, la connazionale Nina Pinzarrone e la Campionessa d’Europa in carica Anastasiia Gubanova.

Il Campionato Europeo di pattinaggio artistico sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la seconda giornata sono comunque previsti dei collegamenti in diretta televisiva su Eurosport 2 e su RAI Sport +HD con una copertura non completa. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Giovedì 11 gennaio

12:15-16:55 Short program individuale femminile (in gara Sarina Joos, Lara Naki Gutmann)

18:00-20:50 Free program coppie d’artistico (in gara Beccari-Guraise, Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023, ORDINE DI ENTRATA

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023: COME VEDERE LA SECONDA GIORNATA IN TV E STREAMING

Diretta tv : 12:00-13:45 Eurosport 2 Short program femminile; 15:50-16:55 Eurosport 1 Short program femminile; 14:30-17:00 RAI Sport+HD Short program femminile; 18:00-19:20 Eurosport Eurosport 1 Free program coppie d’artistico; 18:40-20:55 RAI Sport+HD Free program coppie d’artistico.

: Discovery+ (integrale), Rai Play, Sky Go (per i collegamenti su Eurosport) Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: IPA Agency/Tomasz Jastrzebowski

