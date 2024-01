Calendario Europei pattinaggio artistico oggi: orari 12 gennaio, programma, tv, streaming

Siamo giunti al terzo giorno di competizioni in quel di Kaunas, città della Lituania che ospita questa settimana i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico. Oggi, venerdì 12 gennaio, si assegneranno le medaglie della specialità individuale maschile, mentre la giornata verrà aperta dalla lunghissima rhythm dance della danza sul ghiaccio, pianificata per le 11:00.

Perché lunghissima? Il segmento più corto della specialità sarà contrassegnato dal numero impressionante di 33 coppie (fatto senza precedenti una rassegna continentale), numero per cui saranno necessarie quasi cinque ore, compresi warm up e rifacimenti del ghiaccio.

Chiaramente, i riflettori saranno puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri, favoritissimi per la vittoria finale e motivati a conquistare per la seconda volta consecutiva la medaglia d’oro in un Europeo, impresa mai riuscita a nessuna coppia di danza italiana in passato. La gara sarà fondamentalmente con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, ben contenuti in occasione delle Finali Grand Prix ma apparsi molto pericolosi all’NHK Trophy, dove beffarono gli azzurri tra lo stupore generale. Saranno della partita poi altri due binomi nostrani: Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Leia Dozzi-Pietro Papetti, questi ultimi alla loro prima esperienza in ambito europeo.

Alle 18:00 comincerà invece il free program individuale maschile, dove sia Gabriele Frangipani che Matteo Rizzo, rispettivamente quarto e sesto dopo lo short, tenteranno di attaccare il gradino più basso del podio al momento occupato da un Alexander Selevko solitamente non abituato a queste latitudini. Più solida invece la posizione dell’attuale leader Adam Siao Him Fa e dello svizzero Lukas Britschgi, provvisoriamente secondo. Fari puntati poi su Nikolaj Memola, pronto a risalire la china rientrando dalla dodicesima piazza a una top 10 più che meritata.

Il Campionato Europeo di pattinaggio artistico sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la terza giornata sono comunque previsti dei collegamenti in diretta televisiva su Eurosport 2 e su RAI Sport +HD con una copertura non completa. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Venerdì 12 gennaio

11:00-15:57 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger, Dozzi-Papetti)

17:00-20:52 Free program individuale maschile (in gara Gabriele Frangipani, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023, ORDINE DI ENTRATA (togliere un’ora per l’orario italiano)

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023: COME VEDERE LA TERZA GIORNATA IN TV E STREAMING

Diretta tv : 11:00-13:45 Eurosport 2 Rhythm dance; 16:10 (replica) RAI Sport 2 Rhythm dance; 18-00-20:55 RAI Sport+HD Free program individuale maschile

: 11:00-13:45 Eurosport 2 Rhythm dance; 16:10 (replica) RAI Sport 2 Rhythm dance; 18-00-20:55 RAI Sport+HD Free program individuale maschile Diretta streaming : Discovery+ (integrale), Rai Play, Sky Go (per i collegamenti su Eurosport)

: Discovery+ (integrale), Rai Play, Sky Go (per i collegamenti su Eurosport) Diretta Live testuale: OA Sport

