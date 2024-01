Calendario Europei pattinaggio artistico oggi: orari 10 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si parte. Oggi, mercoledì 10 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena in Lituania, precisamente presso la Zalgirio Arena di Kaunas. Sarà una prima giornata molto impegnativa per l’Italia, presente con ben sei rappresentanti spalmati in due specialità.

Il day 1 di competizioni si aprirà con lo short program delle coppie d’artistico (inizio ore 12:00), segmento che vedrà coinvolti Sara Conti-Niccolò Macii (Campioni d’Europa in carica), Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento lo scorso anno) e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. I nostri ragazzi, a differenza dello scorso anno, fronteggeranno una concorrenza molto più agguerrita, tra cui spiccano i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e i giovani georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava.

A partire dalle ore 16:15 sarà invece la volta del corto individuale maschile, prova in cui saranno impegnati Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola. Tutti e tre i pattinatori hanno, sulla carta, delle ambizioni di medaglia, mentre a partire con i favori del pronostico sarà la medaglia d’oro 2023 Adam Siao Him Fa, atleta che in stagione ha superato per ben due volte la soglia dei 300 punti.

Il Campionato Europeo di pattinaggio artistico sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la prima giornata sono tuttavia previsti dei collegamenti in diretta televisiva su Eurosport 2 e su RAI Sport +HD con una copertura non completa. Di seguito tutti i dettagli.

Mercoledì 10 gennaio

12:00-14:56 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Beccari-Guarise)

15:30 Cerimonia d’apertura

16:15-20:49 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola)

Diretta tv : 12:00-14:25 Short Program coppie Eurosport 2; 13:10-15:00 Short program coppie RAI Sport+HD; 16:00-19:05 Short program individuale maschile; Eurosport 2; Short program individaule maschile 18:25-19:05 RAI Sport+HD (prosecuzione in differita dalle 21:30)

: 12:00-14:25 Short Program coppie Eurosport 2; 13:10-15:00 Short program coppie RAI Sport+HD; 16:00-19:05 Short program individuale maschile; Eurosport 2; Short program individaule maschile 18:25-19:05 RAI Sport+HD (prosecuzione in differita dalle 21:30) Diretta streaming : Discovery+ (integrale), Rai Play, Sky Go (per i collegamenti su Eurosport 2)

: Discovery+ (integrale), Rai Play, Sky Go (per i collegamenti su Eurosport 2) Diretta Live testuale: OA Sport

