LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2024 in DIRETTA: subito Conti-Macii, poi Rizzo nel pomeriggio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con il programma corto delle coppie di artistico e prosegue nella serata con il programma corto della gara maschile. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per ripetere l’exploit dello scorso anno e vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle cinque medaglie in su.

La gara delle coppie, che apre il programma, sarà senza ombra di dubbio una delle più interessanti ai Campionati Europei 2024; la prova offrirà un nuovo confronto tra Sara Conti e Niccolò Macii e Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin dopo la contestata vittoria di questi ultimi in occasione delle Finali Grand Prix di Pechino. Sul ghiaccio cinese il team teutonico di recente formazione ha avuto la meglio sugli azzurri malgrado una valutazione del pannello giudicante oltremodo generosa che gli ha permesso di trionfare anche con qualche sbavatura di troppo. Sia chiaro, Hase-Volodin sono due atleti iper competitivi e stanno dimostrando sul fatto di valere le prime posizioni, ma in quel contesto la vittoria fu immeritata. Nella rassegna continentale ci sarà una nuova resa dei conti. Eppure per le due coppie citate sarà impossibile pensare di inscenare una lotta a due. Mai come quest’anno infatti il livello appare molto più equilibrato, con addirittura altri cinque altri avversari (non sono pochi) con i punti nelle mani per poter provare a sparigliare le carte.

Oltre a Conti-Macii saranno infatti della partita Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento lo scorso anno) e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, due pattinatori che negli scorsi mesi hanno dimostrato una grande crescita, spesso facendo perno sul segmento più breve. A questi si aggiungono i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, dominatori in categoria Junior e in grado di raccogliere uno score sopra i 200 punti, le mine vaganti ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, vincitori di Skate America ma reduci da un periodo di stop.

In serata inizia la gara maschile e il super favorito è chiaramente il detentore del titolo Adam Siao-Him-Fa, artefice in questa prima parte di stagione di un exploit ancora più clamoroso. Il transalpino infatti in occasione del Grand Prix De Angers e della Cup Of China è riuscito a ottenere un punteggio sopra i 300 punti, score clamoroso raggiunto solo da pochi eletti in passato, merito di un comparto tecnico molto solido e di una continuità realizzativa davvero importante. Lo spettacolo sarà comunque garantito dalla lotta aperta per la seconda posizione che, sulla carta, interessa una larga schiera di pattinatori, con Kevin Aymoz e lo svizzero Lukas Britschgi (bronzo nel 2023) a partire un passo avanti agli altri.

Saranno invece tutte da valutare le condizioni del Vice Campione d’Europa Matteo Rizzo, arrivato in Lituania dopo aver saltato gli Assoluti di Pinerolo per via di un fastidio all’anca. Il gioeillino azzurro, come già fatto in passato (con risultati eccezonali), cercherà di fare perno sulla qualità di esecuzione e sulle components. L’obiettivo è chiaramente quello di eseguire due prove prive di sbavature, in modo da fare lo sgambetto anche agli avversari più attrezzati. Ma attenzione a non sottovalutare la mina vagante Gabriele Frangipani che, se in giornata, è capace di sparigliare le carte mettendo sul piatto una dirompenza fisica a servizio di due layout altamente competitivi. Fari puntati anche su Nikolaj Memola, alla sua prima annata in categoria Senior e già capace di atterrare elementi difficili come il quadruplo lutz. Tra gli altri osservati speciali figurano infine Deniss Vasiļjevs e il georgiano di scuola Tutberidze Nika Egadze, con un occhio di riguardo anche sull’incostante Vladimir Litvinstev.

