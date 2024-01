Calendario Europei ciclismo su pista 2024 oggi: orari 14 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda; nel velodromo neerlandese l’Italia proverà a dare un boost al proprio medagliere, fermo a due ori e due bronzi validi per il quinto posto in classifica.

Giornata interessante per gli azzurri sin dalla mattina, dove si sarà impegnati sin da subito. Nel Keirin saranno Miriam Vece, reduce dalla quarta piazza di ieri nei 500 metri con partenza dal blocco, e Stefano Moro i nostri rappresentanti, mentre nell’inseguimento individuale le nostre carte saranno Martina Alzini e Federica Venturelli. Nel pomeriggio Michele Scartezzini tenterà di togliersi soddisfazioni nella corsa a punti, mentre la Madison vedrà protagoniste Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini.

La diretta tv delle sessioni serali degli Europei 2024 di ciclismo su pista sarà fruibile in differita su Eurosport 2 (dalle 20.00) e su Rai Sport dalle 16.05, mentre la diretta streaming verrà assicurata da RaiPlay 2, eurosport.it e discovery+, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutte le gare.

EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2024, IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA

Sessione mattutina

9.30 Keirin donne – primo turno (Miriam Vece)

9.43 Keirin uomini – primo turno (Stefano Moro)

10.01 Inseguimento individuale donne – qualificazioni (Martina Alzini, Federica Venturelli)

10.47 Keirin donne – ripescaggi

10.56 Keirin uomini – ripescaggi

Sessione pomeridiana

14.30 Keirin donne – secondo turno

14.39 Inseguimento individuale donne – finali

14.51 Keirin uomini – secondo turno

15.09 Corsa a punti uomini (Michele Scartezzini)

16.00 Madison donne (Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini)

16.52 Keirin donne – finali

17.02 Keirin uomini – finali

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessione serale in diretta su Rai Sport (dalle 16.05), differita su Eurosport 2 dalle 20.00

Diretta streaming: sessioni serali in diretta su RaiPlay 2, eurosport.it e discovery+ (dalle 14.25)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Federciclismo

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...