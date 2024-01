Calendario Europei ciclismo su pista 2024 oggi: orari 10 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Prendono il via quest’oggi gli Europei di ciclismo su pista 2024 sul velodromo di Alpedoorn, Olanda. Primo appuntamento di un anno molto importante, con l’obiettivo primario fissato per tutti sulle Olimpiadi di Parigi. Il CT Marco Villa ha portato una squadra femminile al gran completo, mentre tra i ragazzi ci sono un paio di assenze dei calibri da novanta.

Prima giornata nel velodromo olandese e subito tanta Italia in pista. Si parte con una sessione pomeridiana fiume, che inizia con la qualificazione della sprint a squadre, dove gli azzurri non sono presenti al femminile mentre al maschile vogliono sorprendere trascinati da Mattia Predomo. Subito dopo spazio alle due qualificazioni dell’inseguimento a squadre, con i due quartetti azzurri che puntano senza dubbio alla medaglia, nonostante le assenze di Ganna e Moro.

Serata che sarà fortemente caratterizzata dalla sprint a squadre, con primo turno ad aprire il programma e finali quasi in coda. In mezzo ci sarà il primo turno anche dell’inseguimento a squadre, tappa fondamentale di avvicinamento alle medaglie. In chiusura di programma via alla finale eliminazione maschile, con l’Italia che dovrà fare a meno di Elia Viviani e punterà su Michele Scartezzini.

La diretta tv delle sessioni serali degli Europei 2024 di ciclismo su pista sarà fruibile su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà assicurata da RaiPlay, eurosport.it e discovery+, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA ALPEDOORN 2023

Mercoledì 10 gennaio

14.00 – 17.00

14.00 Qualificazioni sprint a squadre donne

14.20 Qualificazioni sprint a squadre uomini – Daniele Napolitano, Matteo Bianchi, Mattia Predomo

14.46 Qualificazioni inseguimento a squadre donne – Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster

16.01 Qualificazioni inseguimento a squadre uomini – Davide Boscaro, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan

19.00 – 21.30 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2

19.00 Primo turno sprint a squadre donne

19.12 Primo turno sprint a squadre uomini

19.26 Primo turno inseguimento a squadre donne

19.54 Primo turno inseguimento a squadre uomini

20.20 Finali sprint a squadre donne

20.28 Finali sprint a squadre uomini

21.04 Finale eliminazione uomini – Michele Scartezzini

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessione serale su Rai Sport ed Eurosport 2

Diretta streaming: sessioni serali su RaiPlay, eurosport.it e discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

