LIVE Ciclismo su pista, Europei 2024 in DIRETTA: Italia attesa subito negli inseguimenti a squadre!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista. Ad Apeldoorn (Olanda) si entra subito nel vivo con le prove dell’inseguimento a squadre in cui l’Italia cerca di brillare dopo i fasti degli ultimi anni nonostante le pesanti assenze di Filippo Ganna e Manlio Moro. Non ci sarà neppure Elia Viviani, che aprirà il suo 2024 partecipando al Tour Down Under.

La giornata inaugurale inizierà con le qualificazioni del team sprint, seguite poi dalle qualifiche dell’inseguimento a squadre. Italia che vuole recitare un ruolo da protagonista sin dal primo pomeriggio, per poi tentare l’assalto alle prime medaglie a partire dalle 19.00. Inseguimento maschile che si affida alle sicurezze Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon, con la novità chiamata Davide Boscaro. Il CT Marco Villa per la prova femminile si affida ad Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster. Per quanto riguarda il team sprint molta attesa verso i giovanissimi Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo.

La sessione serale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) inizierà alle 19.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

