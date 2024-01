Calendario Coppa Italia basket 2023: orari, programma, tv, streaming, tabellone dai quarti alla finale

La Serie A di basket è arrivata al giro di boa, con il girone d’andata in archivio e dunque con le otto squadre che giocheranno la Coppa Italia 2024. La Final Eight si disputerà dal 14 al 18 Febbraio al PalaOlimpico di Torino. Oggi sono stati stabiliti gli orari di tutte le partite, con la formula che prevede quarti di finale, semifinali e finale.

La Coppa Italia si aprirà mercoledì 14 alle ore 18.00 con la sfida tra Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento. Curiosità vuole che le due squadre si sono affrontate proprio all’ultima giornata dell’andata ed è arrivata la vittoria della squadra di Messina nel finale.

La vincente di questo primo quarto di finale affronterà quella che uscirà dallo scontro tra la Reyer Venezia e l’Estra Pistoia. I veneti hanno concluso il girone d’andata al primo posto in solitaria, mentre i toscani hanno agguantato il pass con il successo contro Cremona, a suggellare una prima parte di stagione fenomenale.

Il giovedì sarà, invece, aperto dalla sfida tra la Virtus Bologna e la Unahotels Reggio Emilia. Anche questa partita si è appena disputata ed è arrivata la sorprendente vittoria di Reggio Emilia, che con questo successo si è garantita la Final Eight. Bologna, invece, sta disputando una stagione formidabile in Eurolega e cerca il bis dopo la vittoria in Supercoppa.

A completare il quadro dei quarti di finale sarà il match tra Germani Brescia e la Generazione Vincente Napoli, rispettivamente seconda e settima in classifica. I lombardi sono campioni in carica e sognano un nuovo storico trionfo, ma attenzione all’imprevedibilità dei campani, che sono davvero una delle più belle sorprese della stagione.

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2024

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 14 Febbraio

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino – Diretta TV DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia – Diretta TV DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Giovedì 15 Febbraio

Ore 18:00 Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia – Diretta TV DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Ore 20:45 Germani Brescia – Generazione Vincente Napoli Basket – Diretta TV DAZN – Eurosport 1 – DMAX

SEMIFINALI

Sabato 17 Febbraio

Ore 18:00 Vincente Milano – Trento / Vincente Venezia – Pistoia – Diretta TV DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Ore 20:45 Vincente Milano – Trento / Vincente Venezia – Pistoia – Diretta TV DAZN – Eurosport 2 – DMAX

FINALE

Domenica 18 Febbraio

Ore 18:00 vincente semifinale n.1 vs. vincente semifinale n. 2 – Diretta TV DAZN – Eurosport 2 – DMAX – NOVE

PROGRAMMA COPPA ITALIA BASKET 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro su DMAX e NOVE (solo la finale). Sul satellite per gli abbonati Eurosport 1 (quarti di finale) e Eurosport 2 (semifinali e finale)

Diretta streaming: Discovery + e DAZN

