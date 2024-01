Calendario ciclocross oggi, Coppa del Mondo Hoogerheide 2024: programma, orari, tv, streaming

Ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross: a Hoogerheide (Paesi Bassi) cala il sipario della stagione prima dei Mondiali di Tabor in Repubblica Ceca della prossima settimana che chiuderanno definitivamente i battenti per questa annata.

Per Mathieu Van der Poel sarà l’ultimo test prima dei Mondiali: l’olandese non ha vinto l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Benidorm la scorsa settimana a causa di una caduta, ma anche di una condizione che non sembra equivalente a quella dell’inizio della stagione del ciclocross. Il neerlandese vuole comunque dare spettacolo davanti al suo pubblico per chiudere al meglio. Anche la questione classifica generale è pressoché chiusa: Eli Iserbyt ha un vantaggio di 34 punti su Joris Nieuwenhuis. Per i colori azzurri ci saranno Filippo Fontana e Gioele Bertolini.

Si deciderà infine la Coppa del Mondo tra gli juniores al maschile tra il francese Aubin Sparfel e il friulano Stefano Viezzi: i due sono separati da soli 13 punti. Per l’azzurro sarà fondamentale cercare di vincere quest’ultima tappa dopo tre successi di fila del transalpino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Hooghereide. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+ e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CICLOCROSS OGGI

Domenica 21 gennaio

Ore 9.30 Coppa del Mondo a Hooghereide, gara juniores maschile – Diretta tv non prevista

Ore 10.30 Coppa del Mondo a Hooghereide, gara juniores femminile – Diretta tv non prevista

Ore 12.00 Coppa del Mondo a Hooghereide, gara under 23 maschile – Diretta tv non prevista

Ore 13.40 Coppa del Mondo a Hooghereide, gara femminile – Diretta tv non prevista

Ore 15.10 Coppa del Mondo a Hooghereide, gara maschile – Diretta tv non prevista

PROGRAMMA CICLOCROSS A HOOGHEREIDE: COME VEDERE LA COPPA DEL MONDO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Differita tv: RaiSport HD dalle ore 23.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play 2, gratis; Eurosport.it, Discovery+ per gli abbonati.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com