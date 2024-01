LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2024 in DIRETTA: van der Poel cerca un’altra vittoria, Iserbyt per la generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima prova di Coppa del Mondo di ciclocross ad Hoogerheide, in Olanda. Mathieu van der Poel va a caccia del successo numero dodici della propria stagione riscattando il quinto posto della scorsa settimana a Benidorm.

Il campione del mondo in carica sta progettando l’inizio della sua stagione in vista dei Mondiali di scena a Tabor la prossima settimana. L’ultima messa a punto prima della conferma della maglia iridata; oltretutto, un successo potrebbe significare per VDP l’ingresso nella top 8 della classifica mondiale e, di conseguenza, la possibilità di essere in prima fila nella mass start di domenica.

Ma c’è ancora una Coppa da sollevare. Anche se sembra ormai tutto disegnato per il il secondo successo in carriera di Eli Iserbyt: il belga ha difatti trentaquattro punti di vantaggio su Joris Nieuwenhuis con una sola gara da disputare. L’olandese della Baloise Trek-Lions è costretto a vincere e sperare che il suo avversario arrivi fuori dai punti per diventare il nuovo titolare della Coppa del Mondo.

La prova di ciclocross di Hoogerheide, ultima della stagione di Coppa del Mondo, inizierà alle ore 15.10. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!

Foto: IPA Sport