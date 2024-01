Calcio femminile: tutto facile per la Roma nella 12ma giornata di Serie A, bene Juventus e Fiorentina

Si sono disputate quest’oggi le prime tre partite valide per la 12ma giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 12.30 c’è stata la sfida tra Napoli e Fiorentina, alle 16:15 l’interessante match tra Juventus e Milan, mentre alle 18:00 è andato in scena l’incontro tra Roma e Pomigliano. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Missione compiuta per la Fiorentina, che ha vinto sul campo di Napoli per 4-2, al termine di una partita di certo non facile. Dopo i due gol della Viola tra il 32′ e il 57′ con Veronica Boquete e Michela Catena, il Napoli ha reagito e ha accorciato con Elisa del Estal al 72′. Al 73′ è poi arrivato l’1-3 della Fiorentina con Miriam Longo, ma all’80’ la squadra partenopea si è di nuovo ravvicinata, stavolta con il timbro di Alice Corelli. Dopo il 2-3, la compagine di Biagio Seno si è buttata in attacco alla ricerca del pareggio, ma a segnare è stata Alexandra Johannsdottir, che ha così regalato il definitivo 2-4 alle compagne.

Ha poi rispettato il pronostico anche la Juventus, che, dopo il successo di settimana scorsa in Supercoppa Italiana, ha sconfitto in casa il Milan per 2-1. Decisivo l’eurogol di Sofia Cantore al 52′, in seguito alle reti nel primo tempo di Barbara Bonansea prima (al 25′) e Andrea Staskova poi (31′). Grazie a questo successo, la squadra bianconera è rimasta in seconda posizione in classifica, restando a +2 sulla Fiorentina.

È rimasto invariato anche il distacco tra la capolista Roma e la Juventus (sei punti di differenza), visto che, poco dopo il successo della Vecchia Signora, le giallorosse hanno vinto il loro match odierno contro il Pomigliano con un netto 3-0. Allo stadio Tre Fontane, la squadra di casa ha indirizzato la partita già nel primo tempo con le reti di Evelyne Viens al 12′ e Laura Feiersinger al 29′ e poi ha chiuso i giochi al 52′ con Emilie Haavi.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE 2023-2024

1. Roma 36 pts.

2. Juventus 30 pts.

3. Fiorentina 28 pts.

4. Inter 17 pts. *

5. Como 15 pts. *

6. Sassuolo 11 pts. *

7. Sampdoria 11 pts. *

8. Milan 10 pts.

9. Pomigliano 5 pts.

10. Napoli 2 pts.

*Una partita in meno

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Calcio su OA Sport...