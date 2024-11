LIVE Aston Villa-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta dura e attacco da inventare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Aston Villa-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Thiago Motta in piena emergenza.

Con una rosa praticamente “distrutta” dagli infortuni la Juventus è in Inghilterra per affrontare l’Aston Villa nella quinta sfida della fase campionato di Champions League. Dopo una sconfitta e un pareggio il tecnico bianconero Thiago Motta vuole ritrovare la via giusta anche in Europa dove l’obiettivo è quello di prendere uno dei primi otto posti in classifica per accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Una missione che però si scontra con le grandi ambizioni degli inglesi: in questa Champions League hanno già svolto un ruolo inatteso battendo il Bayern Monaco, ma la partita persa contro il Brugge li ha ridimensionati riportandoli praticamente con i piedi per terra. La partita si giocherà oggi alle ore 21:00 al Villa Park. La sfida sarà l’occasione per Thiago Motta per sperimentare qualcosa di totalmente diverso con la sua formazione, dato che nell’ultimo allenamento ha avuto a disposizione solo 14 giocatori di movimento e senza chiamare nessun nuovo Next Gen.

Saranno quindi fuori Vlahovic e McKennie che non hanno partecipato agli ultimi allenamenti, non ci sarà nemmeno Douglas Luiz l’ex di giornata. Formazione praticamente obbligata con Di Gregorio in porta, difesa con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Mediana con Thuram e Locatelli. Davanti Conceicao e Yildiz sulle corsie esterne. Trequartista ballottaggio Koopmeiners-Fagioli, davanti dovrebbe agire Weah in vantaggio su Mbangula.

Per quanto riguarda la situazione dell’Aston Villa invece ci sono molte meno problemi da risolvere per il tecnico Emery che ha quasi tutta la sua rosa al completo. L’attacco sarà dato assegnato come sempre all’ottimo Watkins mentre l’unico ballottaggio resta in mediana dove Barkley è favorito rispetto a Onana per un inizio più offensivo di partita.

Probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. Allenatore: Unai Emery

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta

