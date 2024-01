Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Roma-Juventus. Programma, orario, tv, streaming

L’attesa sta finalmente per terminare: tra due giorni, ovvero domenica 7 gennaio, Juventus e Roma si sfideranno, come successo anche l’anno scorso, per contendersi la Supercoppa Italiana. Si giocherà alle ore 15.15 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona e lo spettacolo sicuramente non mancherà.

Entrambe le squadre non scendono in campo da oltre 15 giorni e bisognerà capire in che condizioni saranno. Va ricordato che nelle ultime partite disputate dalle due compagini, la Juventus ha perso a grande sorpresa in casa della Sampdoria (per 1-0), mentre la Roma è andata ko contro il PSG (per 1-3) nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League.

L’obiettivo di tutte e due le squadre sarà dunque tornare al successo, e farlo domenica significherebbe anche conquistare un titolo prezioso. A partire favorite saranno le giallorosse, che dopo il successo della scorsa stagione (in virtù del successo ai rigori proprio contro la Juventus) proveranno a concedere il bis. Attenzione però alle ragazze di Joe Montemurro, che hanno tutte le carte in regola per fare male alle avversarie e cercheranno in ogni modo di uscire dal campo con la vittoria.

La Supercoppa Italiana si giocherà domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:15 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona e si potrà vedere in diretta tv su Rai 2. Inoltre, la partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale minuto per minuto.

CALENDARIO ROMA-JUVENTUS SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE

Domenica 7 gennaio

Ore 15.15: Roma – Juventus allo stadio ‘Giovanni Zini’ (Cremona, Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ROMA-JUVENTUS SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli

