Calcio femminile: Roma e Juventus si contendono la Supercoppa Italiana nel rematch della passata stagione

Ancora poche ore di attesa e poi Juventus e Roma si scontreranno, come successo anche nella scorsa stagione, con l’obiettivo di trionfare nella Supercoppa Italiana (quest’anno sarà la 27ma edizione). Si giocherà domenica alle ore 15.15 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona: chi avrà la meglio?

Entrambe le squadre non scendono in campo da oltre due settimane e bisognerà dunque capire in quale stato di forma fisica e mentale arriveranno le due compagini a questo incontro. È importante ricordare che nelle ultime sfide giocate dalle due squadre, la Juventus ha subito una bruttissima sconfitta in casa della Sampdoria (per 1-0) in campionato, mentre la Roma ha perso contro il PSG (per 1-3) nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League.

L’obiettivo di tutte e due le compagini sarà quindi tornare al successo, e farlo domenica significherebbe anche conquistare un titolo di certo non banale. A partire favorite saranno le giallorosse, che dopo l’affermazione della scorsa stagione (ai rigori), proveranno a concedere il bis. Occhio però alla Juventus, che ha già vinto questa competizione per tre volte (dal 2019 al 2021) e ha tutte le carte in regola per provare a calare il poker.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa Roma Haavi potrebbe recuperare in tempo e potrebbe dunque partire titolare insieme a Giugliano e Viens nel trio alle spalle della punta Giacinti. Dall’altra parte, invece, la Juventus risponderà probabilmente con il tridente formato da Thomas, Cantore e Beerensteyn.

Foto: LaPresse

