Calcio femminile, le migliori italiane della 14ª giornata di Serie A. Elena Linari tuttofare, Filangeri sugli scudi

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 14° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2023-2024. Andiamo a indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel week end.

ELENA LINARI (ROMA) – Ha trovato la sua sesta rete in questa Serie A (la prima in casa): almeno due in più rispetto a qualsiasi altro difensore nei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Inoltre, nessuna giocatrice della Roma ha segnato più gol nel torneo in corso (sei anche Évelyne Viens). Un dato decisamente significativo, da associare alla sua figura di leader nella retroguardia giallorossa.

BENEDETTA GLIONNA (ROMA) – Ha messo a disposizione di Elena Linari il suo terzo assist in questa Serie A. A partire dalla stagione 2021/22 (la sua prima alla Roma), l’attaccante classe ‘99 ha complessivamente offerto un contributo pari a 26 reti in campionato (12 gol e 14 assist). Numeri che certificano le qualità della giocatrice sia in zona gol che in rifinitura.

GIADA GREGGI (ROMA) – La centrocampista ha segnato quattro gol in 13 presenze in questa Serie A: si tratta del suo nuovo record di marcature in una singola stagione di massima serie, dopo che ne aveva realizzate tre in tutto il campionato scorso (in 25 partite). Inoltre, Greggi è l’unica giocatrice in mezzo al campo ad aver realizzato più di tre segnature con la carta di identità negli anni Duemila (18 febbraio 2000).

ALICE CORELLI (NAPOLI) – Classe 2003, è andata a segno in due delle ultime tre gare di Serie A della compagine partenopea. Tra le giocatrici che dall’inizio della scorsa Serie A hanno segnato almeno cinque gol, solo Chiara Beccari (2004) è più giovane di lei. Un prospetto decisamente interessante.

MARIA LUISA FILANGERI (SASSUOLO) – Baluardo difensivo a protezione della propria porta, la calciatrice neroverde non si è messa in luce solo in fase di interdizione, ma anche di costruzione. Filangeri è la calciatrice che ha giocato più palloni (91) e completato più passaggi (64) nella partita contro il Como.

Foto: LaPresse