Calcio femminile, la Juventus batte la Roma per 2-1 e vince la Supercoppa Italiana 2024!

La Juventus conquista la Supercoppa Italiana femminile 2024. Allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona, in condizioni climatiche difficili (con pioggia e terreno bagnato), le ragazze di Joe Montemurro giocano una grandissima partita e battono la Roma per 2-1, ottenendo il quarto successo in questa competizione (dopo i tre sigilli consecutivi dal 2019 al 2021). Decisivo il timbro di Maelle Garbino al 54′, in seguito all’autogol di Evelyne Viens al 12′ e alla rete del momentaneo pareggio romano di Saki Kumagai (al 28′). Abdica dunque la Roma, che a causa del risultato odierno non riesce a confermare il titolo vinto l’anno scorso (sempre contro la Juventus).

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Juventus di Joe Montemurro scende in campo con un 4-3-3, con il trio d’attacco formato da Cantore, Beerensteyn e Garbino. Stesso modulo anche dall’altra parte del campo per la squadra di Alessandro Spugna, con la rientrante Haavi insieme a Giacinti e Viens.

A partire meglio sono le bianconere, che mettono subito in campo grande intensità e vanno subito vicine al gol con Gunnarsdottir con un tiro che finisce largo di pochissimo. La Juventus continua poi a spingere e la conseguenza è il gol del vantaggio al 12′ con la stessa Gunnarsdottir che è decisiva: in una mischia su calcio d’angolo, la centrocampista islandese prima costringe Ceasar al miracolo e poi riesce a tirare nuovamente, trovando la deviazione vincente (per la Juventus) di Viens, autrice dunque di un autogol. La Roma inizialmente accusa il colpo, ma poi con il passare dei minuti aumenta il ritmo e al 28′ trova il pareggio con una bellissima perla di Kumagai, bravissima a segnare con un magnifico sinistro dal limite che si infila sotto l’incrocio dei pali. Con l’equilibrio ristabilito, la Juventus torna ad attaccare e al 37′ si mangia il 2-1 con Cantore che non riesce a mettere dentro la palla a porta vuota dopo la deviazione di Ceasar sul tiro di Garbino. Poi nei minuti finali del primo tempo non ci sono più altre grandi occasioni e si arriva dunque all’intervallo in perfetta parità (1-1).

Dopo la pausa, la squadra bianconera rientra meglio in campo e al 54′ trova la rete del 2-1 con Garbino, abilissima nel superare Ceasar con un sinistro a giro perfetto. Subito dopo la Vecchia va addirittura a un passo dal 3-1, con il colpo di testa di Sembrant che esce fuori di pochissimo. Poi la compagine di Spugna si accende e al 59’ sfiora il 2-2 con un tiro sporco di Kumagai che viene salvato sulla linea dalla stessa Sembrant. In seguito a questi due acuti, la partita diventa molto spezzettata, tra diversi cambi e tentativi di rallentare il gioco da parte della Juventus. La Roma fa dunque fatica a rendersi pericolosa, fino a quando al 92’ Giugliano colpisce in pieno la traversa. È l’ultima grande occasione per le giallorosse, perché poi la Juventus non concede più praticamente nulla e al 99′ arriva il triplice fischio che fa partire la festa delle bianconere.

Foto: LaPresse

