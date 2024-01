Calcio femminile: il Sassuolo batte il Como in Serie A, pareggio senza gol tra Pomigliano e Milan

Dopo le due partite di ieri, si sono disputate oggi altre due sfide valide per la 14ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Alle ore 12:30 c’è stato il match tra Pomigliano e Milan, mentre dalle 15:00 è andato in scena l’incontro tra Como e Sassuolo. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Pareggio a reti bianche tra Pomigliano e Milan. Allo stadio Amerigo Liguori, le rossonere sono troppo timide e, ad eccezione di due buone occasioni negli ultimi minuti, non impensieriscono Emilie Gavillet, mentre dall’altra parte la compagine campana mette in campo grande determinazione, rischiando pure di trovare il gol nel finale con Ippolito. In seguito a questo pareggio, le rossonere salgono a quota 14 punti e restano in ottava posizione; il Pomigliano, invece, raggiunge quota 6 (penultima posizione) e allunga di un punto sul Napoli, ancora ultimo con 3 punti dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter.

Risultato diverso rispetto al primo match invece per il secondo incontro di giornata, ovvero Como-Sassuolo, dove le neroverdi riescono ad avere la meglio per 1-0 grazie al gol della subentrata Lana Clelland all’84’ su assist di Daniele Sabatino. In virtù di questo successo, la squadra emiliana si porta a 17 punti in classifica, superando proprio la compagine lombarda in classifica e raggiungendo dunque la quinta posizione.

CLASSIFICA

1. Roma 39 pts.

2. Juventus 33 pts. *

3. Fiorentina 31 pts. *

4. Inter 23 pts.

5. Sassuolo 17 pts.

6. Como 15 pts.

7. Sampdoria 15 pts.

8. Milan 14 pts.

9. Pomigliano 6 pts.

10. Napoli 3 pts.

*Una partita in meno

