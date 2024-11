Calcio: splendido Milan al Bernabeu, Real Madrid battuto d’autorità in Champions League. Pari Juventus a Lilla, Bologna sconfitto

Si chiude un martedì di trasferte per quanto riguarda le squadre italiane in Champions League 2024-2025. Due su tre, infatti, sono impegnate su campi non amici, ma arrivano tutti e tre i risultati. In particolare è il Milan a prendersi la copertina espugnando il Santiago Bernabeu. Pari sofferto per la Juventus a Lilla, mentre il Bologna manca una bella occasione contro il Monaco.

REAL MADRID-MILAN 1-3

Dopo 12 minuti è già rete per il Milan, che va a segno con Thiaw di testa su angolo di Pulisic: colpo di testa sul primo palo, gol. Il Real si arrabbia e in dieci minuti si procura un rigore per atterramento di Emerson su Vinicius, che dal dischetto spiazza Maignan. I rossoneri riprendono a spingere e, al 39′, ritrovano il vantaggio con Morata, che ribatte in porta un tiro di Leao respinto da Lunin. Nella ripresa tanti cambi, Mbappé prova ripetutamente a riportare i blancos in parità, ma non ci riesce. Anzi, a siglare l’1-3 è il Milan, che dopo due grandi occasioni di Leao e un palo di Morata di tacco si prende la grande gioia con Reijnders, che batte Lunin di potenza: è il 73′. All’81’ accorcia Rudiger, o almeno accorcerebbe, perché c’è fuorigioco di Rodrigo. I due portieri devono impegnarsi per evitare passivo più pesante o speranze di rimonta, ma dopo 7′ di recupero il colpo di mano al Bernabeu è servito assieme alla seconda vittoria europea stagionale.

LILLA-JUVENTUS 1-1

Per lunghi tratti nel corso del primo tempo il ritmo è elevato e, da entrambe le parti, ci sono le occasioni. Ognuna delle due squadre ha i suoi motivi per meritare il vantaggio, e al 27′ lo coglie il Lilla, con Zhegrova che si libera di Cabal e trova David, che di destro supera Di Gregorio. Poco dopo prova Vlahovic per il pari, ma il destro trova Chevalier pronto. Nel secondo tempo i bianconeri spingono e, al 58′, guadagnano un rigore dopo un contatto tra Andrè e Conceiçao. Tocca a Vlahovic presentarsi davanti a Chevalier: pallone da una parte, portiere dall’altra, 1-1. Per i padroni di casa Zhegrova prova a impostare variamente il gioco, senza però grande successo; anche la Juventus prova il colpo a più riprese, ma senza esito. Finisce 1-1 e bianconeri a 7 punti.

BOLOGNA-MONACO 0-1

Nel primo quarto d’ora ci provano prima Miranda e poi Fabbian: l’uno calcia fuori, l’altro deve accontentarsi di un corner che nulla crea. Al 19′ gol annullato al Monaco perché Singo, per segnare, si appoggia su Skorupski: revisione, niente rete. Sono più gli ospiti a fare gioco, con Skorupski che più volte deve intervenire per salvare la propria porta. Al rientro l’occasione migliore il Bologna ce l’ha Fabbian, che colpisce sul primo palo trovando Majecki. Anche Orsolini al 72′ calcia alto, poi arriva la girandola di sostituzioni e sembra tutto avviarsi verso lo 0-0 quando, all’86’, Kehrer viene lasciato solo su calcio d’angolo e realizza senza difficoltà lo 0-1. Ultimi assalti vani per i rossoblu, che vedono sfumare così le speranze di avanzare in classifica, Monaco secondo a quota 10.