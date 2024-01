Calcio femminile, il Milan sconfigge il Como per 3-2 con il brivido finale in Serie A

Importante vittoria casalinga per il Milan nel posticipo della 13ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Al centro sportivo Peppino Vismara, le rossonere mettono in campo un’ottima prestazione per tre quarti di gara e questo, nonostante i due gol subiti nel finale, basta per vincere per 3-2 grazie alla doppietta di Andrea Staskova (12′, 62′) e alla rete di Marta Mascarello (43′). In virtù di questo successo, la squadra di Corti raggiunge quota 13 punti e risale leggermente la classifica, portandosi a -1 dal Sassuolo (settimo) e a -2 dalla Sampdoria (sesta) e appunto il Como (quinto e attualmente ultimo team in Poule Scudetto).

Il Milan comincia con più determinazione e al 12′ passa in vantaggio con la rete di testa di Staskova. Il Como non riesce a reagire e le rossonere continuano dunque a controllare il gioco, prima di arrivare al raddoppio al 43′ con un gol di Mascarello. Nei successivi minuti non succede più nulla e si arriva così all’intervallo con la squadra di casa avanti 2-0.

Dopo la pausa la compagine ospite prova ad alzare il ritmo, ma a segnare è ancora una volta il Milan con Staskova, abile a superare Maria Korenciova con un tap-in vincente su assist di testa di Julie Piga. A questo punto il match sembra dunque chiuso, ma non è così, perché il Como si rialza nel momento di maggiore difficoltà e prima trova il 3-1 con Dominika Skorvankova al 79′ e successivamente riapre tutto al 94′ con la rete di testa di Melania Martinovic. Poi però il Milan non concede nulla nel finale e la partita finisce dunque con il risultato di 3-2 per le rossonere.

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport