Calcio a 5, Serie A: cade l’Olimpus Roma nel 18° turno. Stop a sorpresa di L84

Sono andate in archivio le cinque sfide del sabato di questo 18° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. A far rumore è stata la caduta della capolista. L’Olimpus Roma è stata sconfitta nel derby dall’Ecocity Genzano. Non è bastata la doppietta di Fortino agli uomini di Daniele D’Orto a evitare la capitolazione contro gli ospiti.

Spinti da un grande Fusari (doppietta), la marcatura decisiva ha portato la firma di Gabriel Pina che si è fatto trovar pronto a 1:05 dalla fine sul rigore assegnato alla formazione di Ciccio Angelini. Olimpus battuta e quarta vittoria consecutiva per Genzano, in terza posizione a -8 dalla vetta.

Per quanto riguarda le altre sfide, da registrare la sorprendente sconfitta a Cosenza della L84: 3-2 al PalaFerraro, con la doppietta di Titon a decidere la sfida, vanificando le marcature di Coco e Fortini. Vittoria molto importante in chiave salvezza per il Pirossigeno di Tuoto. Active Network on fire nella sfida a Orte contro la Fortitudo Pomezia: 6-3 e undicesima posizione guadagnata a danno proprio della Fortitudo.

Successo di misura dello Sporting Sala Consilina, che con estremo pragmatismo ha espugnato il campo dell’Olimpia Verona grazie a una rete di Stigliano nel secondo tempo. Pareggio spettacolare tra Mantova e Sandro Abate (4-4). Domani in programma la sfida importante per i playoff tra la Feldi Eboli e il Meta Catania.

