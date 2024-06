Calcio a 5, Serie A: la Meta Catania è campione d’Italia! Napoli battuto ai supplementari in gara-3

Al termine di un’incredibile gara-3 delle finali scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5, la Meta Catania è campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Ecco come sono andate le cose in una partita ricchissima di emozioni.

LA CRONACA

La partita inizia subito in maniera intensa. Dopo meno di 5′ gli ospiti passano in vantaggio grazie alla zampata di Pulvirenti, che griffa il momentaneo 0-1. Il Napoli incassa il colpo impiegando una decina di minuti per riprendersi, ma a cavallo del quarto d’ora di gioco si scatena: Mancuso, De Luca e poi Bolo, prima dello scadere della prima frazione, vanno a referto in successione. Si va al riposo con i partenopei in vantaggio per 3-1.

La Meta Catania è spalle al muro, ma l’uscita dai blocchi nella ripresa è clamorosa. Gli uomini di Juanra ribaltano il match. Dal 7′ all’11’ raffica di gol: Anderson, Podda e Bocao per il momentaneo 3-4. Napoli ha una reazione immediata e con Ercolessi pareggia immediatamente per il 4-4 che, nonostante tutti i tentativi delle squadre di modificare il risultato, si tramuta nello score del 40′. E’ parità: si va ai supplementari.

Overtime: neanche il tempo di iniziare che per i padroni di casa arriva la chance di un tiro libero. Salas sciupa, facendosi ipnotizzare da un monumentale Tornatore. E’ un elettroshock per la Meta Catania che, superata la grande paura, riesce a trovare il modo, in apertura di secondo supplementare di riversarsi in attacco. Da lì in poi sale in cattedra Pulvirenti, assistito sempre dalle parate di Tornatore: il giocatore dei siciliani prima segna dal centro dell’area con un piazzato, poi fiuta l’intercetto che vale il 4-6. E’ il colpo del ko definitivo: Napoli ci prova ma non ne ha più. La Meta Catania alza le braccia al cielo imponendosi nella Serie A 2023-2024 di calcio a 5.

TABELLINO

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (3-1 p.t., 4-4 s.t., 4-4 p.t.s.)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Mancuso, Salas, Bolo, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, Colletta, De Simone, Saponara, De Gennaro. All. Colini

META CATANIA: Timm, Podda, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Turmena, Tornatore. All. Juanra

MARCATORI: 4’01” p.t. Pulvirenti (M), 14’44” Mancuso (N), 16’11” De Luca (N), 19’30” Bolo (N), 7’03” s.t. Anderson (M), 10’22” Podda (M), 11’29” Bocao (M), 12’47” Ercolessi (N), 0’30” s.t.s. Pulvirenti (M), 1’46” Pulvirenti (M)

AMMONITI: Salas (N), Mancuso (N), De Simone (N), Timm (M), Dian Luka (M), C. Musumeci (M), Bolo (N)

ESPULSI: al 10’08” del s.t. De Luca (N)

NOTE: al 1’21” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Bolo (N), al 3’54” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Salas (N)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Paolo De Lorenzo (Brindisi) CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE – GARA-3 – 21/06

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 4-6 dts (gara-1 5-3, gara-2 1-2)