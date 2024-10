Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A

La seconda giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è ha mandato in archivio il solito carico di gol ed emozioni dai palazzetti di tutta Italia.

Vittorie esterne per L84, che si è imposta 4-5 in casa di Pesaro, Petrarca, 3-4 a Benevento, e Roma, 3-6 nella tana del Cosenza, con punti pesanti ottenuti dai piemontesi, dai veneti e dai capitolini.

Affermazioni interne, in match sempre molto combattuti, per Sporting Sala Consilina – con un 4-3 sofferto contro la Sandro Abate -, per la Came Trevisto che l’ha spuntata 3-2 sull’Active Network e del Genzano, capace di battere 3-1 la Fortitudo Pomezia.

Infine il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli: padroni di casa dominanti con un 5-0 roboantissimo nei confronti di una compagine partenopea incapace di reagire.

Classifica

Feldi Eboli 6, Roma 6, Genzano 6, L84 6, Petrarca 6, Meta Catania 3*, Napoli 3, Pomezia 3, Sporting Sala Consilina 3, Came Treviso 3, Active Network 0, Benevento 0, Manfredonia 0*, Pesaro 0, Sandro Abate 0, Cosenza 0.

*Una partita in meno