Calcio a 5: la Meta Catania batte il Napoli in gara -2! Si va alla “bella” per lo scudetto

Lo scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si assegnerà nella decisiva gara -3 di venerdì prossimo: 21 giugno. A contenderselo saranno la Meta Catania e il Napoli, dopo che nella gara -2 finita qualche minuto fa, i siciliani sono riusciti a pareggiare la serie imponendosi in casa 2-1.

In una gara combattutissima, aperta dal botta e risposta sull’asse Podda-Bolo, per l’1-1 con cui le formazioni sono andate al riposo, a decidere è stata la zampata di Musumeci, in apertura di ripresa, con esito non più cambiato poi in tutto il corso del secondo tempo.

A questo punto tutto si deciderà negli ultimi quaranta minuti. Non c’è domani: chi vince si prende il tricolore, chi perde torna a casa deluso e sconfitto. Di seguito il tabellino e il recap sin qui dei playoff scudetto della Serie A di calcio a 5 2023-2024.

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 2-1 (1-1 p.t.)

META CATANIA: Timm, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Tornatore, Podda, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson. All. JuanRa

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Canal, Bolo, Duarte, Saponara, Caio, De Gennaro, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, De Simone. All. Colini

MARCATORI: 1’54” p.t. Podda (M), 8’39” Bolo (N), 1’43” s.t. C. Musumeci (M)

AMMONITI: Bocao (M), Ercolessi (N), Bellobuono (N), C. Musumeci (M), Borruto (N), Pulvirenti (M), De Luca (N), Podda (M)

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alex Iannuzzi (Roma 1), Luca Paverani (Roma 2) CRONO: Giovanni Loprete (Catanzaro)

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE – GARA-2 (gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 2-1